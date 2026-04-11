25-26シーズンのプレミアリーグは終盤戦を迎えている。31試合を終えて首位はアーセナル。2位はマンチェスター・シティで、勝ち点差は9ポイント。大きな差はついているものの、シティは1試合消化試合が少ない。さらに33節にはシティ対アーセナルの直接対決が予定されている。『Mirror』では第32節を前に、各チームの負傷者状況を報じた。アーセナルはふくらはぎの負傷で離脱していたエベレチ・エゼがボーンマス戦で復帰するようだ。