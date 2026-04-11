プレミアリーグ第32節ウェストハム対ウルブズの一戦が行われ、4-0でホームチームの快勝となった。この勝利でウェストハムは17位に浮上。トッテナムは18位に落ちてしまった。『Sky Sports』によると、スパーズがシーズン開幕からの3節までを除いて、降格圏に位置するのは2009年1月以来、6292日ぶりのことだという。同シーズンの指揮官はハリー・レドナップ氏、アーロン・レノン、ガレス・ベイル、ルカ・モドリッチらが在籍しており