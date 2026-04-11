佐々木は前回6失点と苦しい内容となった(C)Getty Imagesドジャースは現地4月10日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に8ー7と勝利。7−4の9回から登板した守護神のエドウィン・ディアスが2ランを浴びるなど、乱調。7−7と同点に追いつかれる中、9回二死からマックス・マンシーがこの日3発目となるホームランを放ち、サヨナラ勝ちで試合を決着させた。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン開幕から順調に