◆４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権ＮＨＫマイルＣトライアルが１５頭立てで行われ、横山武史騎手騎乗で２番人気のゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）は６着。最後の直線で追い込むことはできず、デビューからの連勝は２で止まった。初戦で報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制したバステ