◇MLB ドジャース 8-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が劇的なサヨナラ勝ちをおさめたレンジャーズ戦後に、日本人選手として最長となる44試合連続出塁を達成した大谷翔平選手に対してコメントをしました。まずロバーツ監督はこの日、1安打1四球で2度出塁をした大谷選手が日本人最長記録更新の44試合連続出塁を達成したことについて聞かれると「素晴らしいことだよ。四球を選