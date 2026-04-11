◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣへの優先出走権ＮＨＫマイルＣのトライアルレースに１５頭が出走し、３番人気のディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）は、ゴール前で脚を伸ばすも４着だった。中山の芝１６００メートルで連勝して今回のＧ２に臨んだが、Ｇ１への優先出走権には首差届かず。戸崎圭太騎手