◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンク・近藤健介が６回２死一、三塁、２試合連続の右越え５号３ラン。２試合連続の一発は、この時点で日本ハムの清宮幸、万波と並ぶリーグ本塁打トップで、打点１４はリーグ単独トップに立った。「インコースのツーシームを完璧に振り抜くことができました」と、右手人差し指を立てて、一塁ベースに向かった。ＫＯした伊藤大海からは開幕戦でも１号ソロを放って