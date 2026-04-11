「中日−阪神」（１１日、バンテリンドーム）先発した阪神の伊原は６回６安打１失点の好投。再三ピンチを招いたが、抜群の制球力で的を絞らせなかった。初回は２死からボスラーに中堅への二塁打を浴びたが、細川は空振り三振で斬った。二回は１死一塁から村松、木下、大野に対し、３者連続で見逃し三振とした。三回には２死から花田に右中間のホームランウイングへの一発を浴び、失点したが、リードは守り切った。打席で