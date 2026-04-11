11日、自民党本部で開かれた青年局・女性局合同全国大会で、総裁である高市早苗総理が挨拶し、自身の原点となる母親の言葉を紹介した。【映像】高市総理「真っ赤なバラのようであれ」笑顔で原点語る高市総理は、女性局の歴史や役割に触れた上で、「私自身は社会に出るときに今は亡き母から言葉を贈られました」と切り出し、「女性である事に甘えず、女性であることを捨てず、真っ赤なバラのようであれと」と語った。その意味