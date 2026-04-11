◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）首位と２打差の３位からスタートしたツアー２年目の２２歳、吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算７アンダーとして、首位と１打差の２位に浮上した。７番パー３で１５メートルロングパットをねじ込み、１５番パー４ではチップインバーディ