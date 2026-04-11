俳優・タレントの村山輝星（16）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近況ショットとともに、4月8日に16歳になったことを伝えた。【写真】村山輝星、16歳になった近況ショット投稿で「2026年4月8日、16歳になりました！」と報告。「今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました」と、桜の前で自撮りするショットを添えた。続けて「この春は中学を卒業し、高校に進学しました。これまで支えてくださったたくさんの方