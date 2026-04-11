明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第10節が11日に行われ、FC町田ゼルビアと柏レイソルが対戦した。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズを控えている町田は、1試合消化試合数が多く、ここまで10試合で勝ち点「19」を獲得し、3位につけている。対する柏は開幕3連敗スタートとなったが、現在は3試合負けなしの2連勝中で調子を上げており、9試合で勝ち点「11」の7位につけている。試合はスコア