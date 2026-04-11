【ソウル＝藤原聖大】韓国国会は１０日の本会議で、中東情勢の悪化に伴う原油・物価高対策費を盛り込んだ約２６兆２０００億ウォン（約２兆８０００億円）の補正予算案を与党などの賛成多数で可決した。所得下位７０％の国民一人当たり約１万〜６万円を給付する「原油高被害支援金」が柱となる。原油高被害支援金は、所得や家庭状況、居住地域などに応じて支給される。消費につなげるため、現金ではなく商品券などで支給され、