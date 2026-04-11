【リーグ・ドゥ】ラヴァル 2−2 スタッド・ランス（日本時間4月11日／スタッド フランシス ル バサー）【映像】DF翻弄！“ケイトゾーンからの右足”（実際の様子）スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、得意のフィニッシュパターンを披露。シュートに持ち込む際の一連の動作で、さすがのテクニックを見せた。スタッド・ランスは日本時間4月11日、リーグ・ドゥ第30節でラヴァルと対戦。中村は3ー5ー2のフォーメー