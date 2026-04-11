◇明治安田J1百年構想リーグ第10節広島1―1（PK5―4）（2026年4月11日エディオンピースウイング広島）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、西地区では広島が1―1から突入したPK戦の末に5―4で清水を制し、5試合ぶりの白星を飾った。長いトンネルを脱出した。1試合平均でリーグ最多のシュート数を記録しながら、直近4試合は合計3得点で4連敗。今節も後半26分に前節開始7秒の“J1最速弾”を決めたFW呉世勲（オ・セフ