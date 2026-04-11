「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔と女優の新木優子が１１日、結婚を発表した。２人の結婚に、共演経験のある俳優・小手伸也が「二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限り…え？いつ知ったか？今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです！！」とＸ（旧ツイッター）でポスト。そのほかファンからは「お似合いすぎるやっぱ新木優子みたいに可愛い