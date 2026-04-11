「中日−阪神」（１１日、バンテリンドーム）昨季本塁打王の佐藤輝明内野手が七回、ダメ押しの２号３ランを放った。この回、１死から中野、森下の連打で一、二塁。４番に打席が巡った。中日の２番手・仲地に対して２−１から４球目、内寄り高めの１４７キロをフルスイング。打球は右翼ウイング席に飛び込んだ。７日のヤクルト戦（甲子園）以来、４試合ぶりの一発。初回に森下が６号先制アーチを放つと、二回には大山が今