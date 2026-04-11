4月11日、中山競馬場で行われた9R・山藤賞（3歳1勝クラス・芝2000m）は、横山武史騎乗の2番人気、チャリングクロス（牡3・美浦・奥村武）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のコッツォリーノ（牡3・美浦・池上昌和）、3着にソングオブザバード（牝3・栗東・佐藤悠太）が入った。勝ちタイムは2:01.2（良）。【中山7R】高須克弥院長所有・タカスタカスタカスが6馬身差圧勝好位から抜け出す横山武史騎乗の2番人気、チャリング