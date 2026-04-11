4月11日、中山競馬場で行われた7R・3歳1勝クラス（ダ1200m）は、M.ディー騎乗の1番人気、タカスタカスタカス（牡3・栗東・藤原英昭）が快勝した。6馬身差の2着にビップムーラン（牝3・美浦・田島俊明）、3着にラテラルパーム（牡3・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:10.1（稍重）。2番人気で戸崎圭太騎乗、リゾートライン（牡3・美浦・伊坂重信）は、11着敗退。【中山1R】断然人気アスコットヴェールが9馬身差圧勝単勝1.