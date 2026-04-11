【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48でタレントの高城亜樹が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ライスペーパーを使った手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB「忙しいのに凝った料理凄すぎる」ライスペーパー使ったお家ご飯◆高城亜樹、ライスペーパー使った手料理公開高城は「今週から新生活が始まった我が家！長男小学校入学式 次男幼稚園入園式 みんな1週間頑張りました」と報告。「えびと蓮根ライ