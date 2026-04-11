今回、Ray WEB編集部は、友だちが不倫した話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。既婚者の上司に恋をしたという同僚...。突然、会社に来なくなったと思ったら、この後衝撃の展開が！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】同僚が【既婚者の上司の家】に！？すると数日後、会社にまさかの人物が訪れて“とんでもない展開”に...！