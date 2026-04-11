今回、Ray WEB編集部は、友だちが不倫した話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞同僚の由香ちゃんと飲みに行った主人公。そこで、「既婚者の上司に恋をした」とまさかの告白をされます。すると数日後、由香ちゃんが突然会社に来なくなりました。疑問に思っていると、衝撃の展開が……！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖初