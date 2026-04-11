劉従吉墓出土の磁器。（資料写真、大同＝新華社配信）【新華社太原4月11日】中国山西省の大同市考古研究所はこのほど、明代夫婦合葬墓の発掘調査に関する情報を公表した。被葬者は大同出身の貢生（こうせい＝地方から推薦されて国立大学の学生となった人材）、劉従吉（りゅう・じゅうきつ）と妻の許氏で、劉従吉は貢生の身分から陝西省韓城知県（県の長官）に抜擢された。今回の発掘調査は、明代官吏選抜制度の研究に貴重な資料