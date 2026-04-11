ラグジュアリーな存在感と実用性を兼ね備えたDiorの新作バッグが登場♡ジョナサン・アンダーソンが手がけた「ディオールアーチー」は、建築的な美しさを感じさせるシルエットが魅力です。しなやかで洗練されたフォルムは、日常のコーディネートを格上げしてくれる存在。機能性にも優れた、今注目の新作バッグをチェックしてみてください♪ 建築美を感じるデザイン 「ディオ