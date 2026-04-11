お笑いコンビ「フットボールアワー」が、11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、岩尾望（50）が独身の生活について語った。未婚で愛犬と暮らしている岩尾について、相方・後藤は「心配なんですよ、これから年取っていくと、何かあった時に岩尾来えへんとかいうことも考えられるやん。誰かが見つけなあかんかったりするわけよ」と一人暮らしの岩尾を案じているとトーク。「一番最初に鍵開けるの嫌やね