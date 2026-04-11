歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。今春、高校生と中学生になった息子たちの入学式を終えたことを報告した。【写真】「愛があふれてます」勘九郎＆息子たちとの“おめかし”家族4ショット披露の前田愛前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（12）。投稿では「春ですね」「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタート