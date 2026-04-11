台湾の卓栄泰行政院長＝11日、台湾北部の桃園市（中央通信社＝共同）【北京共同】台湾政府は11日、最大野党国民党の鄭麗文主席（党首）が中国共産党の習近平総書記（国家主席）と北京で会談したことを非難した。卓栄泰行政院長（首相）は「共産党への迎合だ」と指摘。別の高官も「習近平の報道官のようだ」と鄭氏を批判した。頼清徳総統は日米などと協力して中国に対抗する姿勢を示した。卓氏は台湾北部で記者団の取材に答えた