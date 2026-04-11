テレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）が11日に放送され、広島ファンの「アンガールズ」田中卓志（50）と中日ファンの落語家・立川志らく（62）の間にバトルが勃発した。ヤクルトファンの出川哲朗（62）がMCを務め、プロ野球12球団のファンであるおじさんたちが集まって楽しくトークする恒例特番。収録は3月12日に行われた。個人の順位予想が一番大