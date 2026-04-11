モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月10日、自身のInstagramを更新。人気アニメグッズを購入する姿を披露しました。【写真】Cocomi、アニメグッズを購入する“幸せそう”な姿「グッズ買ってる私が幸せそう」Cocomiさんは「グッズ買ってる私が幸せそう」とつづり、7枚の写真を投稿。4月4〜5日に香港で開催されたアジア最大級のポップカルチャーイベント「CON-CON HONG KONG 2026」のアンバサダーを務めたCocomiさん。