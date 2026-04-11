サンフレッチェ広島は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で清水エスパルスとホームで対戦した。１−１で突入したPK戦を５−４で制し、連敗を「４」で止めた。同点ゴールを挙げ、PK戦では最後のキッカーを務めてしっかりと決めきった木下康介は、５試合ぶりの勝利に、まずは「90分で勝てたら良かったんですけど、勝ちは勝ちなので」と安堵の表情を見せた。続けて「サポーターには本当に、我慢というか、こ