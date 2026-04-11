牝馬限定のG2「阪神牝馬S」は昨年の桜花賞馬エンブロイダリー（4＝森一、父アドマイヤマーズ）が逃げ切り勝ちを決めた。今季初戦のアスコリピチェーノ（5＝黒岩、父ダイワメジャー）は2番人気の支持を集めたが、しんがりの10着に敗れた。道中は後方で追走に余裕がなく、最後まで本来の脚を見せずじまいだった。初コンビを組んだ坂井瑠星（28）「は「道中から追走が忙しく、勝負どころで全く反応がなかった。よく分からない