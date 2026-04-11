中国国家宇宙局が、月の裏側で試料採取した無人月面探査機「嫦娥6号」として公開した画像（同局のサイトから、共同）【北京共同】中国は月に眠るとみられる水資源の調査のため、年内に月の南極に無人探査機「嫦娥7号」を打ち上げる計画を進めている。習近平指導部は2030年までに中国人初となる月面着陸を目指し、宇宙開発を加速。米国主導の国際月探査「アルテミス計画」に対抗し、主導権獲得を狙う。中国メディアによると、嫦