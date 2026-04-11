笑いコンビ・カカロニの栗谷が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に出演。果敢に攻めたものの、開始1分で敗戦となった。【写真一覧】『3カウント取ったら1000万』まさかの柔道世界王者＆RIZINファイターも参戦！詐欺被害により1000万円の借金を背負ったことを明かしている栗谷。今回は決死の覚悟でオーディションに臨み、見事合格を勝ち取っ