日傘を差して静岡市内を歩く人たち＝11日午後東日本から西日本にかけて11日は広範囲に晴れ、気温が上昇した。静岡市駿河区で7月下旬並みとなる30.3度まで上がり、真夏日を記録した。東京都心部も25度を超え、今年初の夏日となった。体が暑さに慣れていない時期のため、熱中症に注意が必要だ。JR静岡駅前は半袖姿の人が目立ち、日傘を差す人もいた。小型扇風機を手にした女子中学生（14）は「まだ4月なのに、こんなに暑いなんて