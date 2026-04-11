◇プロ野球 パ・リーグ 西武ーロッテ(12日、 ベルーナドーム)翌12日の予告先発が発表され、ロッテの先発マウンドには廣池康志郎投手があがることが発表されました。あわせて廣池投手が意気込みを明かしています。2024年ドラフト5位で東海大九州キャンパスからロッテに入団した廣池投手。ルーキーイヤーの昨季は先発として、6月21日のDeNA戦でプロ初マウンドを踏みました。この試合では初回を打者3人で終えるも、2回にDeNA打線の猛