お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。23年に結婚したタレント奥村皐月（21）について語った。独身の時と、結婚後の変化を聞かれた岩井は「夜中、遊びに行かなくなったぐらいじゃないですかね。毎日マージャン打ってたんで。朝4時から5時くらいまで」と答えた。「休みの日は奥さんと出かける？」の問いには「めっちゃ出かけますよ。美術館行ったりとか、買い物