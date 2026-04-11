◆練習試合西武３軍１―１巨人３軍（１１日・カーミニーク）巨人３軍は１１日、カーミニークフィールドで西武３軍と練習試合を行い、９回で１―１で引き分けた。育成選手のフリアン・ティマ外野手が「３番・一塁」で出場。４回２死、斎藤から中越えソロ本塁打を放った。１７歳で巨人と育成選手契約を結んで入団６年目の今季は、２軍ファーム・リーグでここまで１４試合に出場して打率２割５分、１本塁打、４打点。右の長距