◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）広島は２連敗で借金１に後退した。来日３度目の先発となったターノックが４回９安打４失点で初黒星。先取点をもらった直後の３回につかまり、４連打を含む６安打で一挙４点を献上した。打線はエースの東から３回に大盛の中前適時打で先制。７回に坂倉の１号２ランで１点差に迫ったが、８、９回はＤｅＮＡのリリーフ陣を攻略できなかった。２番手では９、１０日の雨天