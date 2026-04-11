男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」２日目（１０日＝日本時間１１日、ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）、通算１５オーバーで予選落ちした片岡尚之（２８＝ＡＣＮ）が、初日の「やる気ゼロ」発言を猛省した。昨年の「日本オープン」を制した資格で大舞台初参戦となった片岡は、初日に８４を叩いて最下位発進。そのラウンド後、「正直、やる気がゼロになってしまった。どう頑張っても予