１２日のロッテ戦（ベルーナドーム）で先発する西武の平良海馬投手（２６）が１１日の練習後、取材に応じた。前回登板となった５日・楽天戦（ベルーナドーム）では８回を投げ２安打１失点と好投。自らに勝ち負けはつかなかったが１２三振を奪い「アウトの取り方として三振が内野、外野に飛ばない。失点のリスクが低いので三振をしっかり取ろうと考えてます」と空振りへのこだわりを明かした。ロッテ戦に向け「相手が何をする