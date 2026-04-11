ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「もぐもぐながさき」は、長崎県産柑橘（かんきつ）を使用したジェラート商品の販売を開始した。長崎県産の希少な柑橘「はるか」「津之輝（つのかがやき）」の規格外果実を有効活用して開発した。「食品ロス削減」等の理念に共感した地場企業の協力のもと、「大衆割烹 樋口（株式会社ひぐち）」のフレンチシェフの経歴を持つ２人の料理人が担当。潤沢に果実原料