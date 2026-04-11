西武の外崎修汰内野手（３３）が腰痛発症のため登録抹消となった。入れ替わりで２年目の佐藤太陽内野手（２３）が１１日、１軍に昇格した。春季キャンプでは宮崎・南郷での１軍スタートも、コンディション不良で途中から高知・春野での２、３軍に合流し「守備の面を見直すことにつながった」。ファームでは今季１１試合に出場し打率２割５分８厘を記録しており「レギュラーを取るつもりでやりたい」と意気込んだ。