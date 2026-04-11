◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、２５年オークス馬で４番人気のカムニャック（４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は２着。４コーナー３番手から上がり３ハロン最速タイの３３秒２の末脚で伸びたが、惜しくも首差届かなかった。秋華賞１６着からＶ字復活はならなかった。