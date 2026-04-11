俳優の小手伸也（５２）が１１日に自身の「Ｘ」を更新。アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔（３２）と女優の新木優子（３２）が結婚を発表したことに言及した。２人の共演作であるフジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ」に出演するなど親交のある小手は「中島裕翔くん、新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます。二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限りです」と喜