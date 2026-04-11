【モデルプレス＝2026/04/11】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が4月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳美人アナ「ほっそりしてる」コートから美脚スラリ◆沖田愛加アナ、美脚スラリ沖田アナは「お誕生日お祝いして…」「ありがとう」と笑顔で話している動画を公開。ビックシルエットのコートを着用し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。◆沖田愛加アナの投稿に反響この