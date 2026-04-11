【モデルプレス＝2026/04/11】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が4月10日、自身のInstagramを更新。スタジオでの録音中ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】45歳金爆メンバー「バキバキでカッコいい」上裸姿でのレコーディング風景◆樽美酒研二、上裸姿でレコーディング樽美酒は「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、写真を投稿。「声を吹き込む仕事中の変なおじさん。」とコメントを添え、見事に鍛え上げられた腹筋が際