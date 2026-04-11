【モデルプレス＝2026/04/11】元乃木坂46の阪口珠美が4月10日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】元乃木坂46メンバー「華奢」美デコルテ際立つベアトップドレス姿◆阪口珠美、ベアトップドレスでドラマ完走報告この日最終回を迎えたMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に南瀬天役で出演していた阪口。「私には大きな挑戦の毎日で。天ちゃんと共に成長する機会