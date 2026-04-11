奇瑞新能源汽車石家荘分公司の組立工場で働く作業員。（１月８日撮影、石家荘＝新華社配信／梁子棟）【新華社北京4月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が10日に発表した3月の自動車生産台数は前月比74.4％増の291万7千台、販売台数は60.6％増の289万9千台だった。うち、電気自動車（EV）など新エネルギー車は生産が123万1千台、販売が125万2千台となった。同協会の陳士華（ちん・しか）副秘書長は、3月の生産・販