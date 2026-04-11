ロッテの広池康志郎投手が12日の西武戦（ベルーナD）に先発することが発表された。西武は平良海馬投手が先発する。広池は昨季18試合に登板して1勝3敗4ホールド、防御率4・87。2年目の今季は中継ぎで開幕1軍を果たし、3月29日の西武戦で1回2/3を投げ1失点（自責点0）、4月5日のソフトバンク戦では2番手で3回2/3を投げ、2安打無失点と好投し、その後はプロデビュー戦だった昨年6月21日のDeNA戦以来となる先発登板に向けて調整を