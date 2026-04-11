「日本ハム−ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ソフトバンク・今宮が死球を受け、負傷交代となった。六回無死一塁、伊藤の内角速球をよけることができず、左肩甲骨付近を直撃。その場に崩れ落ち、悶絶した。帽子を取る伊藤に手を挙げて応じたが、痛みに顔をゆがめたまま、トレーナーとともにベンチへ。小久保監督が交代を決断した。